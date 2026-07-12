Смертельна ДТП сталась на Тернопільщині

Дорожньо-транспортна пригода сталась 10 липня в с. с. Скоморохи Великогаївської територіальної громади. Близько 19.00 годин на сільській дорозі не розминулись автомобілі «Mercedes-Benz Sprinter» та «ВАЗ-2108».

Внаслідок ДТП травмувались чоловік та дружина, які перебували у «вісімці».

Чоловіка у важкому стані госпіталізували в КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги».

На жаль, 40-річна жінка від отриманих травм померла в автомобілі екстреної медичної допомоги.

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