На Тернопільщині відкрили дитячий будинок сімейного типу для дев’ятьох братів і сестер

У селі Озерна Тернопільського району відкрили дитячий будинок сімейного типу родини Ганни Січевської та Олександра Гуменного. Нова родина виховуватиме дев’ятьох дітей — рідних братів і сестер, яких вдалося не розлучати та залишити разом.

Про це повідомили у Тернопільській обласній військовій адміністрації.

Дитячий будинок сімейного типу — це форма сімейного виховання, за якої діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, проживають у родині та отримують необхідну турботу, підтримку й умови для повноцінного розвитку.

Під час відкриття заступниця начальника Тернопільської ОВА Наталія Масник наголосила, що кожна дитина повинна мати можливість зростати в сімейному середовищі.

«Найважливіше для кожної дитини — зростати в сім’ї, відчувати підтримку і турботу. Саме тому в області послідовно розвивають сімейні форми виховання, щоб якомога більше дітей мали шанс на щасливе дитинство поруч із рідними людьми», — зазначила вона.

Мама-вихователька Ганна Січевська розповіла, що рішення створити дитячий будинок сімейного типу було непростим, але родина свідомо пішла на цей крок заради дітей.

«Ми розуміли, що ці діти мають бути разом. Вони — одна родина, і наше завдання — дати їм відчуття дому, любові й стабільності», — сказала жінка.

У Тернопільській ОВА зазначають, що сьогодні 94% дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в області виховуються у сімейних формах. На Тернопільщині функціонують дитячі будинки сімейного типу, прийомні та опікунські сім’ї, а мережа таких родин продовжує розвиватися навіть в умовах війни.

Створення дитячого будинку сімейного типу в Озерній стало ще одним прикладом того, як вдається зберегти братів і сестер разом та забезпечити їм сімейне тепло, підтримку і можливість будувати майбутнє в безпечному середовищі.