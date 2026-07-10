У Заліщиках на добу дезінфікуватимуть водопровідні мережі: воду з крана не рекомендують використовувати

Жителів Заліщиків попереджають про проведення планової профілактичної дезінфекції та знезараження міських водопровідних мереж.

Як повідомили у КП «Заліщицький Водоканал», роботи триватимуть у понеділок, 13 липня 2026 року, протягом доби.

У зв’язку з проведенням дезінфекції якість води тимчасово зміниться, тому мешканців закликають завчасно підготуватися та дотримуватися рекомендацій безпеки.

Зокрема, до початку робіт необхідно зробити запас питної та технічної води. У день проведення дезінфекції воду з-під крана не рекомендують використовувати для пиття та господарських потреб.

Після завершення робіт фахівці радять відкрити крани та спустити воду до повного зникнення запаху хлору.

У водоканалі закликають мешканців поставитися до ситуації з розумінням, подбати про власне здоров’я та попередити про обмеження своїх рідних і сусідів.