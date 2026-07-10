Тернопільський краєзнавчий музей отримав бойовий прапор бригади, яка брала участь у звільненні острова Зміїний

Фонди Тернопільського обласного краєзнавчого музею поповнилися унікальною реліквією російсько-української війни — прапором 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського.

Саме військовослужбовці цього підрозділу відіграли важливу роль у визволенні острова Зміїний наприкінці червня 2022 року. У лавах бригади також служив Роман Грибов — автор легендарної фрази «Руський воєнний корабль, іди на***», яка стала одним із найвідоміших символів спротиву українців російській агресії.

Цінний експонат музею передала відома волонтерка Світлана Коруна, яку українські захисники знають як «маму Свєту». Вона багато років допомагає військовим на фронті, підтримує поранених бійців під час лікування та реабілітації, а також бере участь у супроводі полеглих воїнів «На щиті».

Прапор потрапив до волонтерки від ветерана російсько-української війни Сергія Печероги, який передав святиню бойового підрозділу для збереження в музейній колекції.

Завдяки Світлані Коруні до музею також завітали військовослужбовці, які нині проходять лікування та реабілітацію в Тернополі. Для них провели екскурсію експозиціями музею, зокрема розділом, присвяченим сучасній російсько-українській війні.

У музеї зазначають, що прапор стане одним із центральних експонатів відділу новітньої історії та буде представлений у тематичній експозиції, присвяченій боротьбі України проти російської агресії.

Ця реліквія нагадуватиме відвідувачам про мужність українських морських піхотинців і про високу ціну, яку Україна платить за свою свободу та незалежність.