На Тернопільщині жінці повернули 15 тисяч гривень за несправну посудомийну машину

Фахівці Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області допомогли мешканці області відстояти свої права та повернути кошти за несправну побутову техніку.

Як повідомили у відомстві, під час ремонту кухні жінка придбала посудомийну машину вартістю 12 700 гривень. Однак у межах гарантійного строку техніка вийшла з ладу — перестала працювати, а її внутрішні стінки вкрилися іржею.

Покупчиня звернулася до продавця з вимогою усунути несправність, замінити товар або повернути кошти. Втім, суб’єкт господарювання відмовився виконувати гарантійні зобов’язання, посилаючись на нібито порушення умов експлуатації. При цьому жодних доказів таких порушень надано не було.

Після звернення споживачки до Держпродспоживслужби фахівці Управління захисту прав споживачів та контролю за регульованими цінами надали підприємцю роз’яснення щодо вимог чинного законодавства.

У результаті проведеної роботи вимоги жінки були задоволені.

З урахуванням перерахунку вартості товару на момент пред’явлення вимоги покупчині повернули 15 тисяч гривень, що на 2 300 гривень більше від початкової вартості посудомийної машини.

У Держпродспоживслужбі нагадують, що відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів», у разі виявлення недоліків товару протягом гарантійного строку покупець має право вимагати безоплатного ремонту, пропорційного зменшення ціни або відшкодування витрат на усунення недоліків.

Якщо ж недолік є істотним і виник з вини виробника чи продавця, споживач може вимагати повернення коштів або заміни товару на аналогічний.