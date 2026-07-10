Безкоштовна пресотерапія для ветеранів: у Тернополі стартував курс реабілітації в «Місці сили»

У соціальному просторі «Місце сили», що працює на бульварі Дмитра Вишневецького, 7 у Тернополі, стартував безкоштовний курс пресотерапії для ветеранів, військовослужбовців після поранень та людей з інвалідністю.

Про можливість пройти процедури повідомила фахівчиня Лілія Войцеховська. За її словами, пресотерапія є одним із допоміжних методів фізичної реабілітації, який застосовується за рекомендацією лікаря та за відсутності протипоказань.

Що таке пресотерапія?

Пресотерапія — це сучасний метод апаратного лімфодренажного масажу. Під час процедури людина одягає спеціальний костюм із пневмокамерами, які почергово наповнюються повітрям і здуваються. Такий своєрідний «масаж хвилею» стимулює природний відтік лімфи, покращує кровообіг та сприяє виведенню надлишкової рідини й продуктів обміну з організму.

Процедура триває близько 30 хвилин, не викликає болю чи дискомфорту та дарує відчуття легкості й розслаблення.

Фахівці наголошують, що відновлення фізичного стану є важливою складовою реабілітації військових та людей, які пережили травми. Адже, відновлюючи тіло, людина поступово повертає собі сили для активного життя.

Кому може бути корисною процедура?

Пресотерапію рекомендують:

після травм та операцій для зменшення набряків;

при лімфостазі;

при хронічній венозній недостатності;

при набряканні ніг та рук;

при м’язовому перенапруженні після фізичних навантажень;

як допоміжний метод у боротьбі з надмірною вагою та целюлітом.

Особливо актуальною процедура є для людей, які користуються кріслом колісним, протезами або тривалий час мають обмежену рухливість. У таких випадках пресотерапія допомагає підтримувати нормальну циркуляцію рідин в організмі, зменшувати ризик застійних процесів та покращувати самопочуття.

Які переваги дає пресотерапія?

За словами фахівців, процедура:

✔ сприяє покращенню венозного та лімфатичного відтоку;

✔ допомагає зменшити післяопераційні та післятравматичні набряки;

✔ покращує живлення тканин і мікроциркуляцію;

✔ пришвидшує відновлення після травм опорно-рухового апарату;

✔ зменшує м’язову втому після фізичної терапії чи тренувань;

✔ покращує рухливість кінцівок;

✔ допомагає уникати застійних явищ при малорухливому способі життя;

✔ зменшує відчуття важкості, скутості та дискомфорту;

✔ має судинорозширювальний та спазмолітичний ефект;

✔ сприяє підвищенню пружності шкіри;

✔ допомагає знизити рівень психоемоційного напруження.

У «Місці сили» наголошують, що пресотерапія є частиною комплексного підходу до відновлення. Найкращих результатів вдається досягти у поєднанні процедури з фізичною терапією, лікувальним масажем, кінезотерапією та іншими реабілітаційними заходами.

Для проходження безкоштовного курсу необхідний попередній запис.

«Місце сили» — соціальний простір для ветеранів, військовослужбовців, людей з інвалідністю та їхніх родин, який працює у Тернополі на бульварі Дмитра Вишневецького, 7. Тут реалізують спортивні, реабілітаційні та соціальні програми, спрямовані на підтримку, адаптацію та повернення людей до активного життя після війни.