Безкоштовна пресотерапія для ветеранів: у Тернополі стартував курс реабілітації в «Місці сили»
У соціальному просторі «Місце сили», що працює на бульварі Дмитра Вишневецького, 7 у Тернополі, стартував безкоштовний курс пресотерапії для ветеранів, військовослужбовців після поранень та людей з інвалідністю.
Про можливість пройти процедури повідомила фахівчиня Лілія Войцеховська. За її словами, пресотерапія є одним із допоміжних методів фізичної реабілітації, який застосовується за рекомендацією лікаря та за відсутності протипоказань.
Що таке пресотерапія?
Пресотерапія — це сучасний метод апаратного лімфодренажного масажу. Під час процедури людина одягає спеціальний костюм із пневмокамерами, які почергово наповнюються повітрям і здуваються. Такий своєрідний «масаж хвилею» стимулює природний відтік лімфи, покращує кровообіг та сприяє виведенню надлишкової рідини й продуктів обміну з організму.
Процедура триває близько 30 хвилин, не викликає болю чи дискомфорту та дарує відчуття легкості й розслаблення.
Фахівці наголошують, що відновлення фізичного стану є важливою складовою реабілітації військових та людей, які пережили травми. Адже, відновлюючи тіло, людина поступово повертає собі сили для активного життя.
Кому може бути корисною процедура?
Пресотерапію рекомендують:
- після травм та операцій для зменшення набряків;
- при лімфостазі;
- при хронічній венозній недостатності;
- при набряканні ніг та рук;
- при м’язовому перенапруженні після фізичних навантажень;
- як допоміжний метод у боротьбі з надмірною вагою та целюлітом.
Особливо актуальною процедура є для людей, які користуються кріслом колісним, протезами або тривалий час мають обмежену рухливість. У таких випадках пресотерапія допомагає підтримувати нормальну циркуляцію рідин в організмі, зменшувати ризик застійних процесів та покращувати самопочуття.
Які переваги дає пресотерапія?
За словами фахівців, процедура:
✔ сприяє покращенню венозного та лімфатичного відтоку;
✔ допомагає зменшити післяопераційні та післятравматичні набряки;
✔ покращує живлення тканин і мікроциркуляцію;
✔ пришвидшує відновлення після травм опорно-рухового апарату;
✔ зменшує м’язову втому після фізичної терапії чи тренувань;
✔ покращує рухливість кінцівок;
✔ допомагає уникати застійних явищ при малорухливому способі життя;
✔ зменшує відчуття важкості, скутості та дискомфорту;
✔ має судинорозширювальний та спазмолітичний ефект;
✔ сприяє підвищенню пружності шкіри;
✔ допомагає знизити рівень психоемоційного напруження.
У «Місці сили» наголошують, що пресотерапія є частиною комплексного підходу до відновлення. Найкращих результатів вдається досягти у поєднанні процедури з фізичною терапією, лікувальним масажем, кінезотерапією та іншими реабілітаційними заходами.
Для проходження безкоштовного курсу необхідний попередній запис.
«Місце сили» — соціальний простір для ветеранів, військовослужбовців, людей з інвалідністю та їхніх родин, який працює у Тернополі на бульварі Дмитра Вишневецького, 7. Тут реалізують спортивні, реабілітаційні та соціальні програми, спрямовані на підтримку, адаптацію та повернення людей до активного життя після війни.