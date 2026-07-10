Пережив полон і повертається додому: на Тернопільщині зустрічатимуть захисника України Олександра Ремпу

У Підгороднянській громаді готуються зустрічати захисника України Олександра Ремпу, який повертається додому після російського полону.

Радісну звістку повідомили у Підгороднянській сільській раді. Там закликали жителів громади долучитися до зустрічі військовослужбовця та подякувати йому за мужність, стійкість і відданість Україні.

Урочиста зустріч відбудеться у неділю, 12 липня, біля «Алеї надії» за адресою: село Підгороднє, вул. Бережанська, 70, поблизу адміністративного приміщення сільської ради.

Початок заходу запланований орієнтовно на 13:00. Водночас організатори зазначають, що точний час прибуття захисника повідомлять додатково.

«Запрошуємо друзів, односельчан та небайдужих мешканців громади об’єднатися та разом створити для нашого Захисника найтеплішу зустріч, щоб подякувати йому за стійкість, незламність та захист України», – йдеться у повідомленні громади.

Жителів громади закликають прийти з державними прапорами та гідно зустріти земляка, який пережив російський полон і повертається до рідного дому.