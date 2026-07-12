Небесне воїнство поповнив Володимир Каплун з Тернопільщини
Світле небесне воїнство поповнив наш земляк із села Зарубинці Володимир Каплун, 1968 р.н., – повідомляє збаразький міський голова Роман Полікровський.
Старший сержант, командир відділення загинув у листопаді 2024 року, виконуючи бойове завдання в курській області рф.
Щиро співчуваємо рідним та близьким Володимира. Нехай Господь зцілює ваші глибокі рани від великої втрати.
Зустріч Героя відбудеться у Сквері Героїв у понеділок, 13 липня, о 13:00. Кортеж буде рухатись через село Чернихівці.
Після спільної молитви траурна колона попрямує до рідної оселі воїна у село Зарубинці та до церкви Святого Івана Богослова, де відбудеться парастас.
Чин похорону — у вівторок, 14 липня, об 11:00.
Просимо прийти і належно вшанувати подвиг мужнього захисника, який віддав життя за свободу і незалежність нашої Батьківщини.
Вічна пам’ять. Вічна слава Герою!