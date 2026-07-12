Небесне воїнство поповнив Володимир Каплун з Тернопільщини

Світле небесне воїнство поповнив наш земляк із села Зарубинці Володимир Каплун, 1968 р.н., – повідомляє збаразький міський голова Роман Полікровський.



Старший сержант, командир відділення загинув у листопаді 2024 року, виконуючи бойове завдання в курській області рф.



Щиро співчуваємо рідним та близьким Володимира. Нехай Господь зцілює ваші глибокі рани від великої втрати.



Зустріч Героя відбудеться у Сквері Героїв у понеділок, 13 липня, о 13:00. Кортеж буде рухатись через село Чернихівці.



Після спільної молитви траурна колона попрямує до рідної оселі воїна у село Зарубинці та до церкви Святого Івана Богослова, де відбудеться парастас.



Чин похорону — у вівторок, 14 липня, об 11:00.



Просимо прийти і належно вшанувати подвиг мужнього захисника, який віддав життя за свободу і незалежність нашої Батьківщини.



Вічна пам’ять. Вічна слава Герою!

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