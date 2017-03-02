Тернопільського мера Сергія Надала суд “поставив на місце”, – землю АТО-вцям буде роздавати не він

1 березня 2017 року Тернопільським окружним адміністративним судом, в ході судового засідання, було розглянуто клопотання по забезпеченню позову Сергія Надала, міського голови м. Тернополя, до Головного управління Держгеокадастру у Тернопільській області про заборону передачі земельних ділянок учасникам АТО та сім’ям загиблих військовослужбовців.

Після тривалих дебатів, суд відмовив у задоволенні клопотання, підтвердивши тим самим Сергію Надалу конституційне право учасників бойових дій на отримання земельних ділянок для ведення індивідуального садівництва.

Судове рішення, винесене в ході розгляду клопотання, в черговий раз підтвердило правомірність дій Головного управління.

Наголошуємо, що Головне управління Держгеокадастру у Тернопільській області працює в режимі максимального сприяння учасникам АТО та членам сімей загиблих воїнів, щодо виділення їм земельних ділянок.

Нагадаємо, що з початку проведення антитерористичної операції, до Головного управління надійшло понад 4,5 тис. заяв учасників бойових дій. За результатом розгляду яких надано близько 4 тис. дозволів на розроблення документації, з них 2 тис. затверджених проектів землеустрою, більша половина з яких вже перебуває у власності.