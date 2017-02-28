Політика 

Якщо котельня не відповідає екологічним вимогам, тоді ми змінимо ці вимоги, – заступник тернопільського мера Владислав Стемковський

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“Якщо наша котельня не відповідає екологічним вимогам, тоді.. ..ми змінимо екологічні вимоги!” . Така позиція в КП “Тернопільміськтеплокомуненерго” та заступника мера Владислава Стемковського.
Задля запуску скандальних котелень на торфі, які не відповідають екологічним вимогам, керівництво тернопільських тепломереж та мерії вирішило просто змінити ці екологічні норми.
Про це йдеться у відповіді на інформаційне звернення.

Нагадаємо, що крім того, що фірма-інвестор ТОВ «Тернопільтепло», яка вкладає кошти у будівництво котелень на альтернативних видах палива в Тернополі має пряме відношення до рідного брата дружини міського голови Сергія Надала, то ще й сама собі видає дозволи.

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