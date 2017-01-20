Парафіяни церкви Воздвиження Чесного Хреста, що нещодавно згоріла, просять про допомогу
15 січня 2017 року внаслідок пожежі зазнала значного ушкодження наша церква, Воздвиження Чесного Хреста в с. Угриньківці, Заліщицького д-ту, Бучацької Єпархії, УГКЦ.
Парафіяни глибоко вірять і сподіваються, що при Божому благословенні, людській підтримці та власній наполегливості вони відновлять храм, знищені іконостас, ікони та розпис в ім’я Господнє.
- Надіємося, що Ви із розумінням та правдивим християнським милосердям поставитеся до наших потреб і нашого прохання. І нехай Господь Бог сторицею віддячить кожному жертводавцеві, принесе мир, спокій і благодать у кожну родину, дарує здоров’я на многії літа.
Із сердечною прихильністю, щирим виявом християнської допомоги та надією на Ваше розуміння і матеріальну допомогу від парафіян та церковного братства церкви Воздвиження Чесного Хреста в с. Угриньківці, – каже священик Василь Пасовистий.
тел.: +38 (093) 61 89 789
реквізити для пожертв: № картки ПриватБанку:
5168 7556 0967 6966
Пасовистий Василь П.
(З поміткою «ПОЖЕРВА НА ВІДНОВЛЕННЯ ЦЕРКВИ»)
https://tp.npu.gov.ua/uk/publish/article/190361