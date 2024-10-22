24 жовтня у Тернополі прем’єра “Народжені, щоб жити”

Як повідомив голова Тернопільської кінокомісії Володимир Ханас: “режисер Владислав Робський завершив роботу над документальною дилогією “Народжені, щоб жити”.



Обидві серії проєкту розповідають особисті історії чотирьох ветеранів з інвалідністю: Вадима Зябліцева, Олександра Швецова, Василя Стуженка та Артема Комісарчука.”



Кожен з них отримав поранення на полі бою, пройшов складний шлях від усвідомлення нових реалій свого життя до повної адаптації в суспільстві та висот у спорті, професії, стосунках з рідними.

Фільм не просто показує героїв, які розповідають свої історії. У стрічці задіяні лікарі, психологи, що пояснюють мотиви вчинків людей, життя яких круто змінює війна, дають поради рідним і всім оточуючим, як прийняти в своє середовище зранених війною співвітчизників.



Картина є хвилюючим історичним дослідженням масових ран, нанесених ворогом нашій нації і, разом з тим, оптимістичною дорожньою картою, що вчить вибиратись з тяжких депресивних станів на дорогу нових здобутків і повноцінного життя.



Кожна з серій фільму містить два вражаючих життєписи, що складаються з розповідей самих героїв, їх рідних, близьких, фронтових побратимів. Фільм життєво необхідний не тільки ветеранам, що отримали тяжкі поранення і намагаються призвичаїтись до нового життя. Він також стане в нагоді всім громадянам, в оточенні яких є ветерани та ветеранки війни з інвалідністю.

Про те, як створювався проєкт можна прочитати на ФБ сторінці фільму .