На Тернопільщині за невідомих обставин зник 55-річний чоловік

Правоохоронці Тернопільської області оголосили розшук Биха Бориса Броніславовича, 1970 року народження, жителя села Чернихівці Збаразької міської громади. Чоловік 31 липня вийшов з дому та досі не повернувся.

Як повідомили в поліції, Борис Бих має проблеми зі здоров’ям. Прикмети розшукуваного: зріст близько 170 см, середньої статури, темно-русяве волосся, коротке. На момент зникнення він був одягнений у сіру футболку, сірі спортивні штани та чорні кросівки.

Поліція звертається до громадян з проханням надати будь-яку інформацію, що допоможе знайти чоловіка. Якщо вам відома інформація про його місцеперебування, будь ласка, телефонуйте за номерами:

📞 (0355) 02-12-45

📞 (0355) 02-21-38

📞 068-346-73-46

Або повідомте на спецлінію 102.