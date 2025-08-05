На Тернопільщині за невідомих обставин зник 55-річний чоловік
Правоохоронці Тернопільської області оголосили розшук Биха Бориса Броніславовича, 1970 року народження, жителя села Чернихівці Збаразької міської громади. Чоловік 31 липня вийшов з дому та досі не повернувся.
Як повідомили в поліції, Борис Бих має проблеми зі здоров’ям. Прикмети розшукуваного: зріст близько 170 см, середньої статури, темно-русяве волосся, коротке. На момент зникнення він був одягнений у сіру футболку, сірі спортивні штани та чорні кросівки.
Поліція звертається до громадян з проханням надати будь-яку інформацію, що допоможе знайти чоловіка. Якщо вам відома інформація про його місцеперебування, будь ласка, телефонуйте за номерами:
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📞 (0355) 02-12-45
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📞 (0355) 02-21-38
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📞 068-346-73-46
Або повідомте на спецлінію 102.