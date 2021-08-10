«Фест Господар» запрошує у Денисів

У неділю, 22 серпня, в селі Денисів Купчинецької територіальної громади компанія «Агропродсервіс» запрошує на фестиваль урожаю та мистецтв «Фест Господар».

Започаткований цьогоріч фестиваль «Фест Господар» приурочений 30-річчю Дня Незалежності України. Денисів обрали для його проведення невипадково, адже це село має славне історичне минуле. Понад сто років тому патріотичну пісню «Ще не вмерла Україна», яка згодом стала національним гімном, уперше взяв до свого репертуару денисівський стоголосий чоловічий хор під керівництвом місцевого пароха, відомого на всю Галичину культурно-громадського діяча, патріота о. Йосифа Вітошинського. Священник заснував знану «Школу диригентів хорів і духових оркестрів». Місцевий хоровий колектив згодом збільшився до 150 співаків. Під час фестивалю буде відтворено цю знаменну для всієї Тернопільщини подію: великий зведений хор із наших краян виконає Гімн України!

Ще одна знакова історична подія про Денисів: на хуторі Веснівка біля села в серпні 1943-го року відбувся Великий збір ОУН, під час якого Романа Шухевича обрали головою проводу ОУН. Серед патріотів-захисників рідної землі було багато денисівчан.

Денисів славний і талановитими письменниками, зокрема, відома громадсько-політична діячка Іванна Блажкевич, музей-садиба якої є у селі. Відомо, що у домі отця Йосифа Вітошинського в Денисові гостювали Іван Франко, Василь Стефаник, Францішек Ржегорш, Яцко Остапчук, Корнило Устиянович, Богдан Лепкий, Андрій Чайковський…

Колоритна назва фестивалю «Фест Господар» – це поєднання господарського минулого і величного майбутнього Денисова. Саме завдяки вмілим господарям село розбудовувалося і розбудовується. Отець Йосиф Вітошинський і сам був добрим господарем: поширював серед селян агрономічні знання, запровадив вирощування кращих сортів зернових та картоплі, започаткував закладання фруктових садів, навчив людей бджолярству. Щоби відродити давні традиції господарювання у Денисові, створити робочі місця та привітати Україну із 30-річчям Незалежності, компанія «Агропродсервіс» розпочала в Денисові будівництво молочної ферми, куди вже цьогоріч завезуть корів.