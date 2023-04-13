19:38 | 13.04.2023
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Афіша Тернополя 

Господарство «ГАДЗ» організовує забіг квітучим яблуневим садом, щоб допомогти ЗСУ

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Фермерське господарство «ГАДЗ» знову запрошує усіх охочих на забіг «Квітучий сад», який відбудеться 7 травня.
 
Дійство відбудеться в яблуневому саду – с. Трибухівці, Тернопільська область. Участь безкоштовна!
 
Під час забігу буде проводитися благодійний збір на потреби ЗСУ.
 
Всі учасники отримають солодкі призи, незабутні враження та медалі від ФГ «ГАДЗ», наголошують у фермерському господарстві.
Посилання на реєстрацію:https://e.ticketme.org/events/Kvituchyy-sad-2023(реєстрація обов’язкова).
 
За більш детальною інформацією звертайтесь за номером: 0672683422.

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