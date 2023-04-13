Карпатська майстриня вишила для Тернопілького храму оздобу

Після спільної Божественної Літургії у день празника Благовіщення Пресвятої Богородиці, 7 квітня, відбувся урочистий чин освячення, який очолив отець Олег Харишин та отець Ярослав Шевчук. Отець Олег розповів вірним про всі етапи праці, пошук ідеї. Жертводавцем оздоби став парафіянин Микола Голяш, працювала група кравців Олега та Світлани Доскочів, Лесі Вишневської, ікони написав Тернопільський іконописець Тарас Гатала.

Вишивання церковної атрибутики праця дуже кропітка і тривала, тому більше як рік тривала праця Карпатської вишивальниці Софії Климович с. Перегінське, над оздобою для Тернопільського храму Покрови Пресвятої Богородиці. Пані Софія зразки візерунків та хрестів придумує сама, проте вишиває із точним збереженням церковного правила та канону.

Прийнявши замовлення від настоятеля храму о. Олега Харишина ще перед війною досвідчена майстриня не сподівалася що кожен хрестик на унікальних вишиттях переплітатиме із постійною молитвою за Україну, адже прийшла війна на нашу землю. Доводилося інколи вишивати при свічках, залучати до помочі інших вишивальниць, адже потрібно було встигнути до свята Воскресіння Господнього.

Отець Олег розповів, що комплект оздоби налічує велику кількість покривал, 2 комплекти риз для священиків, паламаря та прислуги, а також хоругви. Над ними довелося найбільше попрацювати: вони містять написані на полотні ікони Христа Вседержителя, Покрови Пресвятої Богородиці, Святого Архистратига Михаїла та святого великомученика Димитрія.

Згідно із задумом, цього року на свято Пасхи храм буде повністю «перевдягнено», священники і прислуга у нових ризах, вірні із новими хоругвами та поясами до них, вперше вийдуть на Воскресну Утреню і здійснять обхід навколо храму, а відтак на Святій Літургії подякують Богові за такий дар та спільно молитимуться за Україну.

Інформаційна служба парафії