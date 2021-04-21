Скільки коштуватиме великодній кошик для тернополян?
Як передає Укрінформ, про це за інформацією пресслужби Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», повідомив директор ННЦ ІАЕ Юрій Лупенко.
Лупенко зазначив, що повний великодній кошик коштуватиме в середньому по Україні 963 грн. Різниця у вартості Великоднього кошика в різних регіонах України залежить від цінових коливань на продукти харчування в областях України, пов’язаних із подорожчання яєць, цукру, борошна і вершкового масла, збільшення вартості енергоресурсів, а також зростання цін на продукти харчування через продовження локдауну у зв’язку з епідемією коронавірусу COVID-19.
За його словами, у західному регіоні України, крім Тернопільської області (868 грн), дешевший великодній кошик буде у Волинській області (887 грн), на Рівненщині (890 грн), на Закарпатті (914 грн), в Івано-Франківській області (937 грн) та у Чернівецькій області (939 грн). Найдорожчим у регіоні великодній кошик буде у. Львівській області – 949 грн.
Науковці ІАЕ порахували, що у центрі України найдешевшим святковий кошик буде на Житомирщині (902 грн). Трохи більше доведеться за нього заплатити на Полтавщині (911 грн), Хмельниччині (915 грн), Сумщині та Чернігівщині (по 919 грн), а також на Вінниччині (925 грн). На Кіровоградщині Великодній кошик обійдеться у 935 грн, на Черкащині – у 971 грн, на Київщині – у 973 грн. Найдорожчим великодній кошик традиційно буде у столиці, де за нього доведеться заплатити 1060 грн.