Скільки коштуватиме великодній кошик для тернополян?

Повний великодній кошик, що включає м’ясні продукти, сир, яйця, паску, вершкове масло, м’який та твердий сири, а також помідори, огірки, яблука та червоне вино, найдешевшим буде у Тернопільській області – 868 грн, а найдорожчим у Києві – 1060 грн.

Як передає Укрінформ, про це за інформацією пресслужби Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», повідомив директор ННЦ ІАЕ Юрій Лупенко.

Лупенко зазначив, що повний великодній кошик коштуватиме в середньому по Україні 963 грн. Різниця у вартості Великоднього кошика в різних регіонах України залежить від цінових коливань на продукти харчування в областях України, пов’язаних із подорожчання яєць, цукру, борошна і вершкового масла, збільшення вартості енергоресурсів, а також зростання цін на продукти харчування через продовження локдауну у зв’язку з епідемією коронавірусу COVID-19.

За його словами, у західному регіоні України, крім Тернопільської області (868 грн), дешевший великодній кошик буде у Волинській області (887 грн), на Рівненщині (890 грн), на Закарпатті (914 грн), в Івано-Франківській області (937 грн) та у Чернівецькій області (939 грн). Найдорожчим у регіоні великодній кошик буде у. Львівській області – 949 грн.

Науковці ІАЕ порахували, що у центрі України найдешевшим святковий кошик буде на Житомирщині (902 грн). Трохи більше доведеться за нього заплатити на Полтавщині (911 грн), Хмельниччині (915 грн), Сумщині та Чернігівщині (по 919 грн), а також на Вінниччині (925 грн). На Кіровоградщині Великодній кошик обійдеться у 935 грн, на Черкащині – у 971 грн, на Київщині – у 973 грн. Найдорожчим великодній кошик традиційно буде у столиці, де за нього доведеться заплатити 1060 грн.