15:14 | 18.05.2022
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Афіша Тернополя 

“Карітас” запрошує на благодійне свято “Сімейна вишиванка”

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Запрошуємо родини з дітками, як тернополян так і тимчасово переміщених осіб, до “Карітасу” на благодійне свято “Сімейна вишиванка”.
У програмі:

творчі майстерні для дітей;

творча майстерня для батьків;

фотозона;

квест “Козацькі забави”;

спільна картина;

спортивний куточок;

банси, руханки;

частування українськими смаколиками.

 

Дата: 19.05.22.

 

Час:

З 13.00 до 13.30 реєстрація.

З 13.30 до 15.00 свято.

 

Адреса: вул. Замонастирська 1, м. Тернопіль.

 

З собою мати гарний настрій, по можливості, одягнути вишиванку та зручне взуття.

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