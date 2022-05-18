“Карітас” запрошує на благодійне свято “Сімейна вишиванка”

Запрошуємо родини з дітками, як тернополян так і тимчасово переміщених осіб, до “Карітасу” на благодійне свято “Сімейна вишиванка”.

У програмі:

–творчі майстерні для дітей;

–творча майстерня для батьків;

–фотозона;

–квест “Козацькі забави”;

–спільна картина;

–спортивний куточок;

–банси, руханки;

–частування українськими смаколиками.

Дата: 19.05.22.

Час:

З 13.00 до 13.30 реєстрація.

З 13.30 до 15.00 свято.

Адреса: вул. Замонастирська 1, м. Тернопіль.

З собою мати гарний настрій, по можливості, одягнути вишиванку та зручне взуття.