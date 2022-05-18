“Карітас” запрошує на благодійне свято “Сімейна вишиванка”
Запрошуємо родини з дітками, як тернополян так і тимчасово переміщених осіб, до “Карітасу” на благодійне свято “Сімейна вишиванка”.
У програмі:
–творчі майстерні для дітей;
–творча майстерня для батьків;
–фотозона;
–квест “Козацькі забави”;
–спільна картина;
–спортивний куточок;
–банси, руханки;
–частування українськими смаколиками.
Дата: 19.05.22.
Час:
З 13.00 до 13.30 реєстрація.
З 13.30 до 15.00 свято.
Адреса: вул. Замонастирська 1, м. Тернопіль.
З собою мати гарний настрій, по можливості, одягнути вишиванку та зручне взуття.