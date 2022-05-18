Більше 600 переселенців шукають роботу на Тернопільщині

З початку повномасштабного вторгнення російських окупантів на українську землю, з 24.02.2022 до 16.05.2022, у місцеві підрозділи служби зайнятості Тернопільської області звернулися за консультаціями 709 переселенців з районів ведення бойових дій; 848 – зареєстровані у пошуку місць праці, з їх числа 561 – отримав статус безробітного.

114 внутрішньо переміщених осіб вже працевлаштувалися. Найбільше у сферах медицини, сільського господарства, харчової промисловості.

На 16 травня на обліку в службі зайнятості Тернопільщини перебуває 604 переселенці, з них 413 зі статусом безробітного.

За професійним складом:

53 продавці,

27 менеджерів,

24 керівники структур і підрозділів,

15 інженерів,

20 бухгалтерів і економістів,

11 кухарів,

11 адміністраторів,

11 медсестер та лікарів,

по 8 касирів та слюсарів,

по 7 техніків і машиністів;

по 6 секретарів, юристів,

по 5 охоронників та маркетологів,

4 інспектора,

по 3 фармацевта, вихователя, пекаря, офіціанта, столяра, лаборанта,

по 2 контролера, механіка, зварника, швачки.

Є сторожі, робітники (підсобні, кухонні, дорожні, з ремонту будинків, з догляду за тваринами), вантажники, діловод, бармен, листоноша, екскаваторник та ін.

Серед переселенців, які шукають роботу, також є фахівці рідкісних професій: мерчендайзер, маслороб, конструктор одягу, термообробник швацьких виробів, дизайнер меблів, літредактор, рекламіст, психолог, фармацевт-косметолог, помічник нотаріуса, концертмейстер, годинникар, кореспондент, культорганізатор, науковий співробітник, художник, перекладач, технік з ремонту спорттехніки, експедитор, зубний технік, логіст, артист-соліст (хору), митник, агроном.

Для них кар’єрні радники продовжують пошук прийнятних місць праці.

Шановні роботодавці! Якщо Ви можете запропонувати роботу переселенцям, зверніться у місцевий підрозділ служби зайнятості. Можна подати вакансію через чат-бот @DCZWorkNowBbot, вона одразу буде опублікована і рекрутери почнуть підбір кандидатів.

Спільними зусиллями допоможемо їм знайти роботу!

Працюємо на благо України та українців!