KAZKA у Тернополі – лічені дні до концерту
Гурт року в Україні, що об’їхав півсвіту від Канн до Америки — KAZKA запрошує на концерти на підтримку України!
Лідери радіоефіру, амбасадори сучасної української музики у світі. Гурт, чиї пісні слухають та знають мільйони.
📍 14.02 • Тернопіль, ПК Березіль
«Я відчуваю, що зараз концертне шоу може дати глядачам ще більше підтримки», — розповідає солістка гурту Олександра Заріцька.
KAZKA об’єднує українців, підтримує, дарує відчуття дому, єдності, де б ви не були! Відчуй магію єднання наживо ❤️
KAZKA – Плакала live video
https://www.youtube.com/watch?v=ZSk_yj2eN1E
KAZKA – Пісня сміливих дівчат до Дня Незалежності
https://youtu.be/Tx6osUlXjaw
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