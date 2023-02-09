18:17 | 9.02.2023
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Афіша Тернополя 

KAZKA у Тернополі – лічені дні до концерту

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Гурт року в Україні, що об’їхав півсвіту від Канн до Америки — KAZKA запрошує на концерти на підтримку України! 

Лідери радіоефіру, амбасадори сучасної української музики у світі. Гурт, чиї пісні слухають та знають мільйони.

📍 14.02 • Тернопіль, ПК Березіль 

«Я відчуваю, що зараз концертне шоу може дати глядачам ще більше підтримки», — розповідає солістка гурту Олександра Заріцька. 

KAZKA об’єднує українців, підтримує, дарує відчуття дому, єдності, де б ви не були! Відчуй магію єднання наживо ❤️

KAZKA – Плакала live video
https://www.youtube.com/watch?v=ZSk_yj2eN1E
KAZKA – Пісня сміливих дівчат до Дня Незалежності
https://youtu.be/Tx6osUlXjaw

Встигни придбати квитки за спеціальною ціною 🔥 

Забирай квитки ТУТ:
http://bit.ly/3GwH1Yl

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