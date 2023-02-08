У Тернополі впіймали магазинних злодіїв

Позбавлення волі строком від п’яти до восьми років загрожує чотирьом мешканцям області, які по-різну обкрадали різні торговельні заклади. Міру покарання зловмисникам обере суд.

Три події трапилося в обласному центрі. Крадії обирали невеликі крамниці, звідки непомітно виносили товар. Серед викраденого – продукти харчування, різні промислові товари та техніка.

Двоє підозрюваних 1977 та 1988 років народження вже притягувалися до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів.

Ще одну крадіжку задокументували правоохоронці Кременеччини. 34-річний злодій привласнив портативний зарядний пристрій, який сховав під верхній одяг.

Працівники поліції перевіряють причетність всіх осіб до вчинення аналогічних протиправних дій на території районів.

Відомості про події слідчі територіальних підрозділів поліції внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 4 статті 185 Кримінального кодексу України.