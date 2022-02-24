09:01 | 24.02.2022
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«Курс першої домедичної допомоги»: В «УДАРі Віталія Кличка» пропонують жителям Тернопільщини пройти навчання

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«УДАР Віталія Кличка» розпочинає цикл тренінгів «Курс першої домедичної допомоги».
 
Навчання пройти зможуть усі охочі жителі Тернопільщини. У партії переконані, що готовність до будь-якої ситуації та знання чіткого алгоритму дій – найкраща вакцина від паніки.
 
У партії «УДАР Віталія Кличка», яка організовує курси, зазначають, що тренінг передбачає обмежену кількість учасників, тому для участі необхідна завчасна реєстрація.
 
Для участі у тренінгу та отримання додаткової інформації потрібно зареєструватися за посиланням: https://bit.ly/3rNUy7E

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