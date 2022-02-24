Мобільний зв’язок працює, але можливі перебої, дзвоніть – за необхідності

У мережі шириться інформація про можливі відключення мобільного звʼязку та інтернету – ця інформація не відповідає дійсності, але можливі перебої через перевантаження, – про це повідомляє Держспецзв’язок.

.Оператори та провайдери продовжуватимуть надавати послуги громадянам. Системи оперативно-технічного управління комунікаційними мережами переведені на надзвичайний режим управління.

Звертаємо увагу, що можуть бути перебої зі звʼязком. Це перш за все повʼязане із тим, що мережі перенавантажені.

Якщо не можете додзвонитись – здійснюйте обмін СМС-повідомленнями.