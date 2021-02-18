10:27 | 18.02.2021
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Афіша Тернополя 

Літературний відеомарафон до 150-річчя від дня народження Лесі Українки стартував у Тернополі

Irena 0 Views Прокоментуй!

У Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці розпочався літературний відеомарафон «Борця, співця в собі ти поєднала», присвячений 150-річчю від дня народження Лесі Українки.

0У заході візьмуть участь літератори, науковці, мистці, студентська та учнівська молодь, читачі бібліотеки, бібліотекарі.

Літературний відеомарафон триватиме до 25 лютого 2021 року.

За ходом його проведення можна простежити у соцмережах «Фейсбук», «Ютуб» та на вебсайті Тернопільської ОУНБ.

Організатори запрошують тернополян та гостей міста долучитися до літературного відеомарафону й прочитати улюблену поезію письменниці, чи виконати пісню на слова Лесі Українки.

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