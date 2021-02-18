Літературний відеомарафон до 150-річчя від дня народження Лесі Українки стартував у Тернополі

У Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці розпочався літературний відеомарафон «Борця, співця в собі ти поєднала», присвячений 150-річчю від дня народження Лесі Українки.

У заході візьмуть участь літератори, науковці, мистці, студентська та учнівська молодь, читачі бібліотеки, бібліотекарі.

Літературний відеомарафон триватиме до 25 лютого 2021 року.

За ходом його проведення можна простежити у соцмережах «Фейсбук», «Ютуб» та на вебсайті Тернопільської ОУНБ.

Організатори запрошують тернополян та гостей міста долучитися до літературного відеомарафону й прочитати улюблену поезію письменниці, чи виконати пісню на слова Лесі Українки.