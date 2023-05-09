«Музика для Батьківщини» звучатиме 10 травня у Тернополі

Відділ «Фортепіано» Тернопільського мистецького фахового коледжу імені Соломії Крушельницької запрошує на концерт із циклу «Тернопільські музичні вечори». Відбудеться він 10 травня о 18.00 у великій концертній залі коледжу – Тернопіль, б-р Тараса Шевченка, 17.

«Тернопільські музичні вечори» — музичний подарунок мистецького коледжу з нагоди 65-річчя навчального закладу. Триватимуть концерти кожного відділу упродовж травня і завершаться великим творчим звітом солістів та колективів коледжу 25 травня.

А 12 травня виступатимуть студенти та викладачі відділу «Оркестрові струнні інструменти».