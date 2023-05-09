1 червня завершується навчальний рік для учнів тернопільських шкіл

За кілька тижнів для учнів тернопільських шкіл завершується 2022-2023 навчальний рік. А цьогорічне свято останнього дзвоника у школах рекомендовано провести 1 та 2 червня.

Для учнів літні канікули триватимуть з 5 червня по 1 вересня. Випускники шкіл, як і минулоріч, для вступу у вищі навчальні закладі складатимуть національний мультипредметний тест (НМТ). Основна сесія відбуватиметься з 5 по 23 червня.

Щодо вручення документів про завершення навчання у загальноосвітніх закладах, то такі заходи рекомендовано провести 23-24 червня.

Зважаючи на те, що в Україні триває війна, воєнний стан продовжено й щодня українські військові віддають життя у боротьбі з ворогом, традиційної ходи випускників та масових святкових заходів у школах міста не буде.