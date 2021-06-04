На тернополян чекають п’ять днів спілкування з мистецтвом. Програма фестивалю “Ї”

Мистецький фестиваль “Ї” відбудеться 16-20 червня у Тернополі. На тернополян чекають 5 днів спілкування з мистецтвом у всіх його видах і жанрах.

Перший день фестивалю, 16 червня, буде літературним. Зустрічі з місцевими письменниками відбуватимуться на двох локаціях – у бібліотеці “Літературне Тернопілля” і Na пошті.

17 червня присвятять перегляду кінофільмів у Палаці кіно.

18-20 червня літературні і музичні заходи відбуватимуться у приміщенні обласного академічного драмтеатру ім. Т.Шевченка.

– У зв’язку з карантинними обмеженнями, продаж квитків, на жаль, зупинено, – повідомили організатори фестивалю. – Ми б залюбки зустрілися з якомога більшою кількістю відвідувачів, проте у нас є ліміт по перебуванню гостей у приміщеннях. Для зручності, зберігайте собі на телефоні, зближуйте [сь] і добре вглядайтеся в усі пункти програми http://bit.ly/festji_program