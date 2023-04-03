Не було, не було – і от знову! ХЗВ повертаються до Тернополя

Запрошуємо на концерт шалених «Хамерман Знищує Віруси» 9 квітня о 19:00 в креативному кластері Na пошті (Коперника, 4).

Виступ “найадекватнішого гурту України” – “Хамерман Знищує Віруси», що працює на перетині музики, концептуального арту і театру.

Пісенний матеріал ХЗВ вражає своєю різноманітністю: в рамках одного концерту акомпанувати їм може поперемінно струнний квартет, хор, рок-гурт і примітивна «мінусовка».

Гурт виступав на багатьох музичних і арт-фестивалях, створив власну рок-оперу «Трояндовий бутон», в якій взяли участь академічні, джазові і рок-музиканти і співаки. У 2018 році було створено ХЗВ All Stars Band, до складу якого увійшли одні з найкращих джаз-, фанк- та клезмер-музикантів України (Андрій Арнаутов, Алекс Фантаєв, Мітя Герасимов та інші). Колектив виступав на крупних клубних та фестивальних майданчиках – зокрема, на головній сцені Koktebel Jazz Festival в Чорноморську.

Чи не найбільше ХЗВ відомі своїми унікальними сценічними образами, жоден з яких не повторюється двічі. Для їх створення використовуються восьминоги в якості головних уборів, макети мавзолеїв та інші складні інженерні конструкції, водоемульсійна фарба і шпаклівка, памперси та пір’я з подушки, свинячі очі та кров, золотий пил, м’які іграшки і так далі.

В коронавірусному 2020-му ХЗВ, на відміну від більшості колег-музикантів, не зникли з радарів, а, навпаки, запустили великий шоу-проект на своєму ютюб-каналі – “ХЗВ-гараж”.

Учасники: Вова Пахолюк та Альберт Цукренко.

Запрошуємо 9 квітня о 19:00, локація – креативний кластер Na пошті (Коперника, 4). Квитки можна придбати за посиланням: https://secure.wayforpay.com/payment/hzv