Чиновниця з Тернопільщини відсудила 769 тис. грн за звинувачення у хабарництві

Жінка перебувала під слідством майже вісім років, після чого суд визнав її невинуватою

Екс-начальниця Лановецького відділу ДРАЦСу відсудила у держави 769 тис. грн за перебування під слідством. Жінку підозрювали у тому, що вона в 2012 році взяла 2 тис. грн хабара. Втім, згодом суд її виправдав. Посадовиця подала цивільний позов, вимагаючи виплатити їй моральну компенсацію та зарплату, яку вона не отримувала за час відсторонення від посади. Суд ці вимоги частково задовольнив.

Як йдеться у рішенні Тернопільського міськрайонного суду, підозру тодішній начальниці Лановецького відділу ДРАЦСу вручили в 2013 році. Посадовицю підозрювали в тому, що у 2012 році вона взяла 2 тис. грн хабара за швидке оформлення та видачу повторного свідоцтва про народження дитини, повторного свідоцтва про розірвання шлюбу та витягу з Державного реєстру актів цивільного стану.

Збаразький райсуд виніс вирок у цій справі в 2019 році. Суд постановив, що доказів винуватості жінки недостатньо. Відтак її виправдали. Апеляційний суд залишив вирок у силі.

Після того, як вирок набрав законної сили, жінка подала цивільний позов з вимогою виплатити їй моральну компенсацію за час перебування під слідством, а також зарплату, яку вони не отримувала через відсторонення від посади.

Суддя Петро Стельмащук вирішив частково задовольнити ці вимоги. «Кримінальним переслідуванням позивачці була заподіяна моральна шкода, яка полягала в тому, що позивачка переживала з приводу притягнення до кримінальної відповідальності, вимушена була протягом тривалого часу доводити свою невинність, брати участь у судових засіданнях […] що суттєво порушило її життєві ритми», – йдеться у рішенні.

Свої страждання жінка оцінила в 3 млн грн. Але суд зазначив, що така сума «не відповідає засадам справедливості». Суд вирішив, що жінці компенсацію потрібно рахувати розмірі нинішньої мінімальної заробітної плати, 6700 грн. Зважаючи на те, що сумарно жінка перебувала під слідством 97 місяців та ще 25 днів, сумарно компенсація склала 655 тис. грн.

Окрім цього, суддя постановив стягнути за рахунок коштів Державного бюджету 83 тис. грн втраченого заробітку та 31 тис. грн за юридичну допомогу. Тож сумарно жінка відсудила у держави 769 тис. грн.

Рішення поки ще не набрало законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційній інстанції , пише “Захід.Нет”.