18:24 | 3.04.2023
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Назавжди 24: Лановецька громада попрощалась із стрільцем-снайпером Миколою Юрчишиним

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Стрілець-снайпер військової частини А4030 Микола Юрчишин загинув 26 березня на Донеччині. Першоквітневими днями його зустріли та провели на місце вічного спочинку.

«Він мав дві сім’ї: одна – це Україна, друга – мама та рідні. І він любив їх однаково сильно, тому й боровся за їх свободу та щасливе майбутнє», – зазначив благочинний о. Ігор Шаринський.

Оповита тугою уся громада, в скорботі рідні та близькі, які прийшли віддати шану загиблому Герою. Під звуки залпу та державного гімну матері воїна вручили державний стяг, як символ країни, за яку боровся її син.

Вічна пам’ять та слава Миколі Юрчишину!

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