Продається багаторічний символ Тернополя і його місцевого озера, єдина вітрильна яхта, що ходила нашими водами понад 30 років. Вітрильник має назву однойменну з містом. На жаль, з якихось причин її незмінний капітан та єдиний власник все ж вирішив продати судно, – про це розповідає Олег Базар.

Проте, якщо знайдуться ентузіасти, які матимуть бажання залишити яхту в Тернополі та експлуатувати за призначенням, гадаю місто знову зможе побачити ностальгійну родзинку на воді…

Продається вітрильна каютна кільова яхта.

Довжина – 6,3м

Ширина – 2,3м

Висота борта – 1,0м

Осадка з кільом – 1,2м

Мачта алюмінієва – 7,6м

Можлива установка мотору

Яхта продається разом з понтоном (автономний плавучий гараж).

Довжина понтону – 7,0м

Ширина понтону – 4,0м

Висота понтону – 2,5м

Ціна договірна після консультації

Контактний телефон: +38068 345 84 50