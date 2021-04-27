Продається багаторічний символ Тернополя
Продається багаторічний символ Тернополя і його місцевого озера, єдина вітрильна яхта, що ходила нашими водами понад 30 років. Вітрильник має назву однойменну з містом. На жаль, з якихось причин її незмінний капітан та єдиний власник все ж вирішив продати судно, – про це розповідає Олег Базар.
- Проте, якщо знайдуться ентузіасти, які матимуть бажання залишити яхту в Тернополі та експлуатувати за призначенням, гадаю місто знову зможе побачити ностальгійну родзинку на воді…
Продається вітрильна каютна кільова яхта.
Довжина – 6,3м
Ширина – 2,3м
Висота борта – 1,0м
Осадка з кільом – 1,2м
Мачта алюмінієва – 7,6м
Можлива установка мотору
Яхта продається разом з понтоном (автономний плавучий гараж).
Довжина понтону – 7,0м
Ширина понтону – 4,0м
Висота понтону – 2,5м
Ціна договірна після консультації
Контактний телефон: +38068 345 84 50