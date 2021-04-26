Золотий кубок казино

Онлайн казино Золотий кубок – це популярна платформа на території України. Відрізняється вона продуманним софтом, стабільними і чесними виплатами гравцям і великою різноманітністю ігрових автоматів.

Особливості порталу Золотий кубок

Перейшовши на Золотий кубок офіційний сайт користувач побачить цікавий, яскравий і зрозумілий інтерфейс ігрових автоматів. Також гравцю доступні наступні розділи:

Розіграші.

Ігрові автомати.

Турніри.

Віп-клуб.

Розділ «Ігрові автомати» насичений різними слотами як класичними, так і новинками в ігровій індустрії. Відрізняються слоти хорошою віддачею, а результат завжди є несподіванкою. Все це говорить про те, що стороннє втручання в гру виключено. Кожен апарат на порталі перевірений не одним десятком гравців і створений кращими розробниками. Перед тим, як грати в Золотий кубок користувачеві пропонується спробувати свої сили на тому чи іншому апараті в демо-режимі. Це дозволяє гемблерам зрозуміти всю суть окремого слота, розібратися в нюансах, не витрачаючи при цьому ніяких засобів. Як тільки гравець зрозуміє як йому грати, він може ставити реальні гроші, а в разі виграшу виводити їх на власний рахунок.

Бонуси від сайту

Портал пропонує користувачам величезну кількість бонусів. Гості отримують промокод, який після реєстрації збільшує перший депозит на 150%. Щоб побачити доступні бонуси на сайті, потрібно завершити процес реєстрації і перейди в розділ «Бонуси» в особистому кабінеті. Там буде представлений список доступних промокодів. Ще є окремі бонуси на другий і наступні депозити. Максимальна сума заохочення на порталі – 15 050 гривень.

Як проходить реєстрація на сайті?

Щоб пройти реєстрацію на порталі потрібно зробити наступне:

Перейти на офіційний сайт казино. Натиснути на «Реєстрація». Ввести емейл, придумати пароль. Погодитися з усіма правилами казино і натиснути на «Зареєструватися».

Які є способи платежів?

Для внесення і виведення коштів на платформі використовуються наступні методи:

Банківські карти різних типів. Інтернет-банкінг Монобанк або Приват24.

Мінімальна сума поповнення – 50 гривень, мінімальна сума виводу – 300 гривень. Всі заявки на вивід коштів обробляються протягом одного дня.