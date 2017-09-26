П’ять причин для дітей до 10 років взяти участь в тернопільському марафоні «Осіння казка»

Марафон «Осіння казка» – це щоденні різноманітні завдання протягом місяця для мами і дитини (віком 1-10 р.) Серед них творчі, кулінарні, дослідницькі та інші цікаві завдання. Деякі з них потребують до години часу, а на деякі вистачить і 5 хвилин.

Виконання цих завдань допоможе вам у круговерті сучасного життя знайти час для найдорожчого, найважливішого у цьому світі – для своїх дітей. Не відкупатися дорогими подарунками, а дійсно проводити разом більше часу за цікавими справами, стати ближче один до одного, подарувати своїй дитині яскраве дитинство. Стати для неї добрим чарівником. А восени так легко творити чудеса! Особливо, якщо ви є учасником марафону «Осіння казка».

5 причин взяти участь в марафоні «Осіння казка»:

НАША ОСІНЬ ЯСКРАВА.

Навіть в похмуру дощову погоду. Осінні феї відкриють вам таємниці осінньої привабливості, і осінь засяє для вас яскравими фарбами, стане улюбленою порою року.

НАША ОСІНЬ ДОСЛІДНИЦЬКА.

Осінні феї покажуть вам цікаві способи вивчення і пізнання осені з дитиною через гру, дослідження і творчість. Їм не терпиться поділитися тими завданнями, що вони приготували для вас!

НАША ОСІНЬ ДРУЖНЯ.

Ви поринете в дружню і душевну атмосферу матусь, які так само активно, як і ви, будуть виконувати зі своїми дітьми завдання від осінніх фей, ділитися враженнями, рецептами, творчими ідеями.

НАША ОСІНЬ ЩЕДРА.

Осінні феєчки приготували для вас багато подарунків – книжки, набори для творчості, безкоштовні квитки в ляльковий театр, на інтерактивну виставу в «Промінчиках», майстер-класи і навіть безкоштовний абонемент на листопад. А ще смачні солодкі подарунки кожному (але це вони поки що тримають в секреті ).

НАША ОСІНЬ НАПОВНЕНА ЛЮБОВ’Ю ТА ЩАСТЯМ.

Проживаючи осінь разом з осінніми феями, ви ще більше зблизитеся зі своїми дітьми. Спільні прогулянки-спостереження, спільні хвилини творчості, спільна діяльність – все це є просто безцінним для кожної дитини. Коли діти виростуть, вона буде згадувати ці моменти як найкращі миті свого дитинства!

Марафон триватиме рівно 4 тижні: з 25 вересня по 22 жовтня.

Брати участь можуть всі! Марафон проводиться в клубі «Промінчики», але долучитися до нього може будь-яка сім’я, незалежно від того, відвідує дитина заняття в «Промінчиках» чи ні. Участь у марафоні безкоштовна.

Правила марафону, а також щоденні завдання від осінніх фей ви можете побачити в групі «Осіння казка», що прив’язана до сторінки клубу «Промінчики» на фейсбуці https://www.facebook.com/prominchyky.ternopil/

На завершення марафону «Осіння казка» феї готують грандіозний Осінній бал – сімейне свято. Саме на цьому балу вони проведуть лотерею для всіх учасників марафону. І кожен отримає подарунок/ки.

Приєднуйтеся до нашої «Осінньої казки», давайте разом проживемо, відчуємо, повністю зануримося в цю чудову пору року!