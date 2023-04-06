Школярів Тернопільщини запрошують приєднатись до Всеукраїнського проєкту «Мішечок»!
Міжнародний молодіжний рух School Recycling World запрошує долучитися до Всеукраїнського проєкту «Мішечок» задля спільної перемоги на екологічному фронті.
Кожен український школяр та його родина, освітяни та активні громадяни з усіх областей України та за кордоном вже сьогодні можуть стати на шлях екосвідомості, врятувати свою країну та цілу планету від глобальної катастрофи – тотального забруднення пластиком.
З 3 квітня по 12 травня 2023 року шийте багаторазові торбинки з вживаних речей, користуйтесь ними в побуті, надихайте своїми діями оточуючих, рятуйте планету від надмірного засмічення пластиком починаючи зі своєї родини. Зробіть фото/відео вашого виробу, опублікуйте у соціальних мережах та відмічайте організаторів.
У межах проєкту відбудеться конкурс серед шкіл та позашкільних навчальних закладів з індивідуальними та колективними номінаціями. Головний подарунок отримає навчальний заклад, учні якого пошиють найбільшу кількість мішечків, – принтер для сублімаційного друку.
Для колективних учасників додатково необхідно ознайомитися з положенням та заповнити анкету за посиланням: https://forms.gle/m7rshgNk7Nfx1VvVA до 12 травня 2023 року включно.
«Щороку у світі використовують 5 трильйонів поліетиленових пакетів. При цьому кожного року до океану потрапляє 8 мільйонів тонн пластику. Тож, важливо вже сьогодні впроваджувати у своєму побуті екозвички, користуватися багаторазовими торбинками і зберегти довкілля у чистоті для наступних поколінь. Давайте речам друге життя, використовуючи за розхідний матеріал для мішечків ручної роботи – старий одяг, простирадла, штори. Таким чином ми зберігаємо ще більше ресурсів Землі. Піклуймося про нашу планету – разом!» – зазначає Юлія Мархель, голова організаційного комітету Всеукраїнського проєкту «Мішечок» та лідерка екологічних рухів School Recycling World та Let`s do it Ukraine.
Важливо! Обов’язковою умовою участі є публікація фотографій своїх мішечків у фейсбук або інстаграм з хештегами та відміткою організаторів.
Хештеги: #schoolrecyclingworld #мішечокSRW #пакетнепотрібен #мішечок #ecobagSRW
Фейсбук: facebook.com/Schoolrecyclingworld
Інстаграм: instagram.com/schoolrecyclingworld.
Такі роботи будуть автоматично брати участь в індивідуальних розіграшах подарунків.
Переможців оголосять 19 травня 2023 року в новинах на сайті schoolrecyclingworld.org
Організатор проєкту – громадська організація «Міжнародний молодіжний рух «School Recycling World» спільно з Всеукраїнським молодіжним рухом «Let’s do it Ukraine». Проєкт відбувається за сприяння Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, Міністерства освіти і науки України, Українського державного центру позашкільної освіти.
Нагадаємо, що у 2022 році, під час блекауту, 6582 учні разом пошили 21 543 мішечки, якими й дотепер користуються в повсякденному житті. В середньому користування однією екоторбинкою унеможливлює використання 300 поліетиленових пакетів, тож учасникам вдалося зберегти довкілля від 6 462 900 пластикових пакетів, які б забруднювали навколишнє середовище України сотнями років.
Екологічно відповідально до Перемоги!