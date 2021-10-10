Сьогодні Олександра Луканюк влаштує вечір вдячності

Творчий вечір та вечір вдячності своїм клієнтам та шанувальникам влаштує Олександра Луканюк 10 жовтня о 19 годині у ТРЦ “Подоляни”.

Запрошуємо тебе відсвяткувати разом з Олександрою 7 років її творчої діяльності.

Чому 7?

7 – одне з улюблених чисел.

А ще: 7 чудес світу, 7 днів в тижні, 7 кольорів веселки, 7 чакр…

Що буде?

Буде свято. Свято творчості, радості та енергії.

А саме:

– історія виникнення бренду Олександра Луканюк та її шлях довжиною в 7 років

– презентація 7 суконь з приватної колекції “RAINBOW”. Її власниця розповість про кожну сукню, її колір та значення цього кольору в житті людини.

– дефіле моїх прекрасних клієнтів, у виробах, які я створила для них

– музичний супровід у живому виконанні

– танцювальний майстер-клас

– презентація книжки про жіночі ініціації

– розіграш подарунків від партнерів та моєї студії

– фуршет і смаколики

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І це ще не все!

Ще тебе чекають приємні сюрпризи від мене та моїх партнерів!

Вхід: оплата по , що буде твоїм вкладом та підтримкою Олександри в розвитку її творчості.