Сьогодні Олександра Луканюк влаштує вечір вдячності
Творчий вечір та вечір вдячності своїм клієнтам та шанувальникам влаштує Олександра Луканюк 10 жовтня о 19 годині у ТРЦ “Подоляни”.
Запрошуємо тебе відсвяткувати разом з Олександрою 7 років її творчої діяльності.
Чому 7?
7 – одне з улюблених чисел.
А ще: 7 чудес світу, 7 днів в тижні, 7 кольорів веселки, 7 чакр…
Що буде?
Буде свято. Свято творчості, радості та енергії.
А саме:
– історія виникнення бренду Олександра Луканюк та її шлях довжиною в 7 років
– презентація 7 суконь з приватної колекції “RAINBOW”. Її власниця розповість про кожну сукню, її колір та значення цього кольору в житті людини.
– дефіле моїх прекрасних клієнтів, у виробах, які я створила для них
– музичний супровід у живому виконанні
– танцювальний майстер-клас
– презентація книжки про жіночі ініціації
– розіграш подарунків від партнерів та моєї студії
– фуршет і смаколики
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І це ще не все!
Ще тебе чекають приємні сюрпризи від мене та моїх партнерів!
Вхід: оплата по , що буде твоїм вкладом та підтримкою Олександри в розвитку її творчості.