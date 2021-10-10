21:13 | 10.10.2021
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Афіша Тернополя 

Сьогодні Олександра Луканюк влаштує вечір вдячності

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Творчий вечір та вечір вдячності своїм клієнтам та шанувальникам влаштує Олександра Луканюк 10 жовтня о 19 годині у ТРЦ “Подоляни”.

Запрошуємо   тебе відсвяткувати разом з Олександрою 7 років її творчої діяльності.

Чому 7?

7 – одне з улюблених чисел.
А ще: 7 чудес світу, 7 днів в тижні, 7 кольорів веселки, 7 чакр…

Що буде?
Буде свято. Свято творчості, радості та енергії.
А саме:

– історія виникнення бренду Олександра Луканюк та її шлях довжиною в 7 років
– презентація 7 суконь з приватної колекції “RAINBOW”. Її власниця розповість про кожну сукню, її колір та значення цього кольору в житті людини.
– дефіле моїх прекрасних клієнтів, у виробах, які я створила для них
– музичний супровід у живому виконанні
– танцювальний майстер-клас
– презентація книжки про жіночі ініціації
– розіграш подарунків від партнерів та моєї студії
– фуршет і смаколики

І це ще не все!

Ще тебе чекають приємні сюрпризи від мене та моїх партнерів!

Вхід: оплата по ❤️, що буде твоїм вкладом та підтримкою Олександри в розвитку її творчості.

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