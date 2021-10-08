16:31 | 8.10.2021
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Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Тернопільщина 

У Тернополі від Covid-19 помер відомий бізнес-тренер Микола Сапсан

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