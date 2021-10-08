У Тернополі від Covid-19 помер відомий бізнес-тренер Микола Сапсан

В одній із лікарень Тернополя від ускладнень коронавірусу помер відомий бізнес-тренер та підприємець Микола Сапсан. Чоловіку був 51 рік.

Микола Сапсан був засновником та власником фірми Ovitta training company, яка проводила сотні тренінгів по особистісному розвитку в різних міста України та закордоном.

В пості в Instagram кілька днів тому співробітники фірми Сапсана написали, що чоловік перебуває в лікарні в реанімації. «Показники сатурації легень постійно погіршуються. А лікарі поставили четверту кисневу трубку», – йдеться в повідомленні.

Сьогодні ж в Ovitta training company написали, що серце Миколи Сапсана перестало битися.

«Сталося горе і величезна втрата для компанії Ovitta, для сім’ї Миколи Сапсана, для? кожного члена нашої команди, для всіх учнів. Сьогодні, Микола Сапсан пішов від нас назавжди. Він не зміг побороти коронавірус. Він був яскравою зіркою на нашому небосхилі, нашим лідером, другом і компаньйоном. Людиною, що змінив тисячі життів. Для всіх нас, це великий шок», – повідомляють у Ovitta training company.