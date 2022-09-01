«Креатор-Буд» – генеральний спонсор збірної України з художньої гімнастики

Для нас важливо підтримувати майбутнє України. Компанія «Креатор-Буд» гордиться тим, що стала генеральним спонсором збірної України з художньої гімнастики. Дитячо-юнацька спортивна школа Дерюгіних успішно працює в Києві уже 65 років.Участь України у міжнародних змаганнях, розвиток спорту та популяризація художньої гімнастики серед молоді – надзвичайно актуальні та важливі, тому наша співпраця – це ефективне та дружнє партнерство.

Благодійна та соціальна діяльність, допомога спортсменам, талановитій молоді, військовим, медичним та освітнім закладам, малозабезпеченим та незахищеним верствам населення – це пріоритетні напрямки, які активно підтримує підприємство Креатор-Буд за сприяння БФ Ігоря Гуди «Твори добро».