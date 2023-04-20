Сьогодні у Тернополі діти водитимуть великодні гаївки

Сьогодні, 20 квітня, діти-учасники проектів Тернопільського благодійного фонду «Карітас» водитимуть великодні гаївки.

👫Хороводи, веселі ігри та забави чекають на усіх о 16 годині на Набережній Тернопільського ставу, біля хреста, де зазвичай відбувається водосвяття.

Гаївки водитимуть учасники проектів:

👉Психосоціальна підтримка для дітей у школах

👉Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю

👉Простір дружній до дитини.

👉Діти з парафії ЦЕРКВА РІЗДВА ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ с. Кип’ячка яка бере участь у проекті “Розвиток соціального служіння”.

❗️Долучитися може кожен охочий, плекаймо великодні традиції та передаваймо їх з покоління в покоління разом.

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