Сьогодні у Тернополі діти водитимуть великодні гаївки
Сьогодні, 20 квітня, діти-учасники проектів Тернопільського благодійного фонду «Карітас» водитимуть великодні гаївки.
👫Хороводи, веселі ігри та забави чекають на усіх о 16 годині на Набережній Тернопільського ставу, біля хреста, де зазвичай відбувається водосвяття.
Гаївки водитимуть учасники проектів:
👉Психосоціальна підтримка для дітей у школах
👉Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю
👉Простір дружній до дитини.
👉Діти з парафії ЦЕРКВА РІЗДВА ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ с. Кип’ячка яка бере участь у проекті “Розвиток соціального служіння”.
❗️Долучитися може кожен охочий, плекаймо великодні традиції та передаваймо їх з покоління в покоління разом.