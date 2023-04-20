Тернопільські патрульні усіх охочих запрошують на каву
Кава з патрульними👮♀️👮♂️☕️
Друзі, поліцейські завжди готові взаємодіяти з населенням, тому, спільно з працівниками органів місцевої вдали та громадськими організаціями, пропонуємо вам чудову можливість поспілкуватись з представниками органів правопорядку та отримати відповіді на власні запитання.
Присутнім гарантовані цікаві бесіди та смачна кава.
🔸Коли це відбудеться❓
У п’ятницю, 28 квітня о 15-й годині.
🔸 Де❓
Площа Героїв Євромайдану, 4 (Центр Науки Тернополя).
Реєстрація обов’язкова:
http://surl.li/gmezi
Дедлайн для реєстрації: 27-го квітня до 17-ї години.