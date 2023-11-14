26 лютого у Тернополі відбудеться на Благодійний вечір аукціонів на підтримку ЗСУ.

Захід проводить БФ «Створені Перемагати» спільно з БФ «МАМА». Лотами будуть цікаві речі та вироби, навіть і від військових, – розповідає ініціаторка аукціону Майя Юркевич.

Волонтерка розповіла про декілька цікавих лотів, які будуть на аукціоні – сертифікат на вишиту сорочку, як в Залужного, півник як у Джонсона, що “вижив” на шафі у Бородянці, тризуб від військових, картини, вироби ручної роботи.

Цей благодійний захід ми проводимо з метою підтримки ЗСУ. В тилу ми маємо докласти максимум зусиль, щоб допомогти нашим воїнам на пекельному фронті. Лише разом ми зможемо перемогти, коли кожен з нас особисто буде працювати над цим. Цього разу ми обʼєднуємось з БФ «Мама» , щоб зібрати цінних нам людей і водночас підтримати захисників. У кожного з фонду є свій терміновий збір. І ми маємо надію, що цей захід допоможе нам подарувати гостям теплі спогади і цікаві лоти, а зібрані кошти – якнайшвидше придбати необхідне на передову, – розповідає Майя Юркевич.

Фонд збиратиме кошти на літачки Валькірії для 45 окремої артилерійської бригади Збройних Сил України, а БФ «МАМА» – на пікап для 53 ОМБр.

Захід – закритий. Ведучий – Сергій Фалендиш.

Кількість місць – обмежена. Вхід – 500 грн., за попередньою реєстрацією.

Для цього пишіть Майї Юркевич у приват і вона повідомить всі деталі.

Буде цікаво! Лоти чекають на вас, а захисники – на вашу підтримку