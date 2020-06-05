Тернополянину Андрію Андріїшину призначено стипендію Президента України

Представнику Тернопільського «Інваспорту» Андрію Андріїшину призначено стипендію Президента України. Відзначено нашого земляка згідно Указу №208/2020 «Про призначення стипендій Президента України для видатних спортсменів із паралімпійських і дефлімпійських видів спорту та їх тренерів». Андрій Андріїшин був удостоєний стипендії у розмірі 12 тисяч гривень як срібний призер ХІХ зимових Дефлімпійських ігор 2019 року з лижних перегонів. Нагадаємо, що ХІХ зимові Дефлімпійські ігри в грудні 2019 року проходили в італійській Ломбардії. Заслужений майстер спорту України з лижних перегонів Андрій Андріїшин став срібним призером у лижних перегонах на дистанції 5 км класичним стилем. Тренується спортсмен під керівництвом заслуженого працівника з фізичної культури та спорту України, заслуженого тренера України Віктора Федорчака.

Додамо, що Зимова Дефлімпіада-2019 була представлена шістьма видами спорту: лижні перегони, гірськолижний спорт, керлінг, сноуборд, хокей та шахи. Участь у головних змаганнях чотириріччя взяли понад 1000 спортсменів з порушеннями слуху із 40 країн світу. На іграх було розіграно 36 комплектів нагород.