Вперше у Тернополі відбудеться унікальна подія для жінок!

1 жовтня 2017 року, в Concert Hall “Подоляни” (за адресою: вул. Текстильна, 28ч), відбудеться унікальна подія для тернопільських дівчат, жінок, мамочок, дружин.

🎯 🎯Даний фестиваль буде проведено для жінок і заради жінок!

Заради жінки – матері, жінки – дружини, жінки – коханої!!!

Даний захід має на меті донести до жінок Тернополя, що сім’я, діти, чоловік, особистий ріст – це ті напрямки, які важливо розвивати.

Важливо розуміти істинні життєві цінності заради збереження душевної рівноваги жінки.

🎯 🎯Під час фестивалю Best Mama учасниці відвідають цікаві тренінги, майстер-класи та розважальні шоу – програми, зможуть отримати нові знання, сформувати корисні звички, отримати відповіді на свої внутрішні запитання стосовно виховання дітей, відносин в сім’ї та з партнером, і дізнаються саме головне – як стати щасливою жінкою!

Фестиваль Best Mama дає можливість, за один день, відвідати виступи та майстер-класи провідних спікерів зі всієї України!

Цей фестиваль – для жінок, які прагнуть розвиватись, бути завжди стильними та успішними, люблячими та щасливими!

Ціна квитка на весь день фестивалю

( 6 спікерів, шоу – програма; виставка – ярмарок; майстер-класи):

з 1 вересня по 30 вересня – 200 грн

1 жовтня – 250 грн

Реєструйся на фестиваль тут:

https://docs.google.com/ forms/d/e/ 1FAIpQLSd3ipkj91ta39zW4vQxM hLo7EjyEGf2agpGFyHP1-SdeRe MHQ/viewform

🎯 Квитки можна придбати в

“Туристично – інформаційному центрі” ( навпроти маг.”Піонер”)