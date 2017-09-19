У Тернополі розпочали новий пластовий рік: фоторепортаж

Минулої суботи, 16 вересня, у Тернополі відбулось урочисте відкриття нового пластового року після завершення сезону літнього таборування.

З цієї нагоди пластуни Тернопільської округи Пласту зібралися на Театральному майдані. Тут пластуни і пластунки різного віку отримали благословення від пластового капелана Ярослава Шевчука. Найактивнішим пластунам і тим, хто найбільше долучався до діяльності осередків округи, вручили подяки.

Новий пластовий рік також відкрили церемоніалом переведення з уладу Пташат до уладу Новаків та з уладу Новаків до уладу Юнаків.

Після урочистостей Новацтво округи взяло участь у спортивній програмі, яка включала футбольний турнір, змагання, інтелектуальні ігри. Юнацтво вирушило в Августівку Козівського району, де й продовжили святкову програму.

Тернопільські пластуни висловлюють щиру подяку ректорату Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка та деканату факультету фізичного виховання за сприяння у проведенні новацького спортивного свята на території стадіону університету.

До слова, за минулорічною інформацією (після літа вона оновлюється), у Тернопільській області близько 800 пластунів.

Квітослава Вінчук.