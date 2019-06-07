Свято Морозива “Рудь” поспішає до Тернополя

Цьогоріч компанія «Рудь» (АТ «Житомирський маслозавод») запрошує тебе на день драйву й веселощів – Свято Морозива.

Де? – м. Тернопіль, Театральний майдан.

Коли? – 17 червня.

О котрій? – з 12:00 до 17:00.

Організатори пропонують з головою поринути у світ нестримних веселощів та запальних розваг і гарантують, що настрій буде 100 % святковим!

Як же взяти участь у розвагах від виробника улюбленого морозива “Рудь”?

Купи одне морозиво – отримай один квиток на атракціон – використай свою можливість виграти класний подарунок! Більше морозива, більше квитків, більше подарунків!

Тетяна Хомяк, провідний маркетолог компанії “Рудь”, координатор проекту “Свята Морозива” розповідає про захід:

“На нашому святі є багато вільних від будь-яких умовностей локацій, куди можна прийти й розважитися на 100 %: побавитися на бейбідромі, запалити танцпол у танцювальній зоні, спробувати власні сили на зоні спортивних змагань, взяти участь у веселих конкурсах від найкрутішого ведучого! Ми робимо акцент на цінностях родини. Запрошуємо зібратися разом та прийти відпочити на Святі Морозива від компанії “Рудь” на повну!”

На тебе чекає безліч грандіозних оновлених атракціонів: танцювальні та водяні батли, аквагрим та тимчасові тату, гольф, п’ятнашки, дартс, твістер та чимало інших незабутніх розваг. Крім цього, ти матимеш унікальну можливість взяти участь у цікавих воркшопах із виготовлення крафтових закладинок, стильних прикрас та іграшок, вишуканих подарункових коробочок і багатьох інших оригінальних виробів.

Приходь та зарядися Святом Морозива від ТМ “Рудь” разом із нами на всі 100 %!

Більше деталей на svyato.rud.ua.

Зустрінемося на святі!

