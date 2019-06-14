У той час, як дві, фактично, команди-господарки фінальної частини турніру не пройшли до фіналу, на НТК імені Баннікова зійшлися ірпінський “НУДФСУ” та “Тернопіль-Педуніверситет”.

Гра розпочалася одразу з тиску “жовто-синіх”, саме в таких кольорах грали футболісти з Файного міста. Майже весь матч розвивався на їхню користь. “НУДФСУ” відповідав лише окремими контрвипадами. Такий сценарій дозволив Роману Волохатому відкрити рахунок вже у першому таймі. Щоправда, голу довелося чекати 42 хвилини.

У другій 45-хвилинці все було куди більш однозначно. На 50-й хвилині Андрій Різник подвоїв перевагу своєї команди. Більше того, він мав низку класних нагод, щоби відзначитися дублем, а то й хет-триком, але не судилося. За 10 хвилин після другого голу тернопільці не реалізували 11-метровий удар. На 81-й хвилині Микола Когут поставив крапку у цьому матчі. 3:0 – “ТНПУ” став чемпіоном XVIII чемпіонату України серед закладів вищої освіти сезону 2018/19!

12.06.2019. м. Київ. НТК імені Баннікова, “НУДФСУ” 0:3 “Тернопіль-Педуніверситет”

Голи: Волохатий 42` Різник 50` М. Когут 81`

“НУДФСУ”: Следзевський, Помазан, Здоренко, Кузьменко, Полюхович, Шамрай, Редванівський, Слободян, Здановський, Кліманов, Романюк.

“Тернопіль-Педуніверситет”: Рогаль, Заставецький, Мороз, Засєдко, Левікьций, Волохатий, Луцик, І. Когут, М. Когут, Гатала, Різник.

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