Тернопіль новорічний. Афіша подій на січень
Управління культури і мистецтв Тернопільської міської ради підготувало на січень 2021 року низку урочистих і святкових заходів. Про це повідомили у пресслужбі міськради.
Детальний план подій у січні в Тернополі:
|Зміст заходу
|Дата і час проведення
|Відповідальні виконавці/місце проведення
|«Відеоконфеті 2020-2021» Новорічна відеопрограма
|01.01.202122.00 год.
|Управління культури і мистецтв/Театральний майдан
|Віче за участі громадськості краю, панахида та покладання квітів до пам’ятника провідника ОУН Степана Бандери з нагоди 112-ї річниці від дня народження.
|01.01.202114.00 год.
|Управління культури і мистецтв/Парк Т. Шевченка (пам’ятник Степану Бандері)
|Міський конкурс шопок «Різдвяне диво»
|01-20.01.2021
|Управління культури і мистецтв/Український Дім
|Міський конкурс «Феєрія новорічного міста»
|01-20.01.2021
|Управління культури і мистецтв/Український Дім
|Мультимедійна презентація «Свята приходять у дім»
|04.01.202110.00 год.
|Управління культури і мистецтв/Центральна міська бібліотека
|Святкова онлайн – виставка – подорож «У Новий Рік – з новими книжками»
|04.01.202112.00 год.
|Управління культури і мистецтв/Бібліотека № 2 для дорослих
|Етнорозвідка«Добрий дух – дідух»
|05.01.202115.00 год.
|Управління культури і мистецтв/Бібліотека № 4 для дітей
|Онлайн майстер-клас «Час Різдвяних див»
|05.01.202112.00 год.
|Управління культури і мистецтв/Бібліотека № 2 для дітей
|Літературний фрірайд «Різдво по європейськи»
|05.01.202113.00 год.
|Управління культури і мистецтв/Бібліотека № 5 для дітей
|Різдвяні онлайн – історії «Свята починаються! Мрії збуваються!»
|05.01.202114.00 год.
|Управління культури і мистецтв/Бібліотека № 2 для дорослих
|Літературна містерія: «Колядують зорі на Різдво Христове»
|05.01.202114.00 год.
|Управління культури і мистецтв/Бібліотека № 7 для дорослих
|Народознавча година «Разом ся згуртуймо та заколядуймо»
|06.01.202113.00 год.
|Управління культури і мистецтв/Бібліотека № 4 для дорослих
|Година духовності «Ісус народився- світ звеселився»
|06.01.202113.00 год.
|Управління культури і мистецтв/ Бібліотека-філія с.Вертелка
|Презентація різдвяної інсталяції «Фантазія різдвяних малюнків-візерунків».
|06.01.202112.00 год.
|Управління культури і мистецтв/Бібліотека № 5 для дорослих
|Різдвяні концертні виступи місцевих колективів (МДО «Оркестра Волі», військовий духовий оркестр)
|09-10.01.202113.00 год.
|Управління культури і мистецтв/Театральний майдан
|Різдвяний конкурс колядок, щедрівок «Різдво у рідному селі»
|09.01.202115.00 год.
|Управління культури і мистецтв/Бібліотека-філія с.Курівці
|Народознавчий калейдоскоп «Від Різдва до Меланки звучать щедрівки та колядки»
|11.01.202112.00 год.
|Управління культури і мистецтв/Бібліотека № 8 для дорослих
|Година рукоділля «Зима малює візерунки» – виготовлення різдвяних листівок.
|12.01.202114.00 год.
|Управління культури і мистецтв/Бібліотека № 5 для дорослих
|Народознавча онлайн – година “Ярмарок різдвяних звичаїв”
|12.01.202113.30 год.
|Управління культури і мистецтв/Бібліотека № 2 для дорослих
|Огляд-мандрівка “Світло Різдвяної зірки”
|12.01.202114.00 год.
|Управління культури і мистецтв/Бібліотека № 3 для дітей
|Нагородження переможців конкурсів «Різдвяне диво» та «Феєрія новорічного міста».
|15.01.202114.00 год.
|Управління культури і мистецтв/Український Дім
|«Свято Водохреща». Освячення води.
|19.01.202112.00 год.
|Управління культури і мистецтв/Парк Т.Шевченка