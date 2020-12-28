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Афіша Тернополя 

Тернопіль новорічний. Афіша подій на січень

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Управління культури і мистецтв Тернопільської міської ради підготувало на січень 2021 року низку урочистих і святкових заходів. Про це повідомили у пресслужбі міськради.

Детальний план подій у січні в Тернополі:

Зміст заходуДата і час проведенняВідповідальні виконавці/місце проведення
«Відеоконфеті 2020-2021» Новорічна відеопрограма01.01.202122.00 год.Управління культури і мистецтв/Театральний майдан
Віче  за участі громадськості краю, панахида та покладання квітів до пам’ятника провідника ОУН Степана Бандери з нагоди 112-ї  річниці від дня народження.01.01.202114.00 год.Управління культури і мистецтв/Парк Т. Шевченка (пам’ятник Степану Бандері)
Міський конкурс шопок «Різдвяне диво»01-20.01.2021Управління культури і мистецтв/Український Дім
Міський конкурс «Феєрія новорічного міста»01-20.01.2021Управління культури і мистецтв/Український Дім
Мультимедійна презентація «Свята приходять у дім»04.01.202110.00 год.Управління культури і мистецтв/Центральна міська бібліотека
Святкова онлайн – виставка – подорож «У Новий Рік – з новими книжками»04.01.202112.00 год.Управління культури і мистецтв/Бібліотека № 2 для дорослих
Етнорозвідка«Добрий дух – дідух» 05.01.202115.00 год.Управління культури і мистецтв/Бібліотека № 4 для дітей
Онлайн майстер-клас «Час Різдвяних див»05.01.202112.00 год.Управління культури і мистецтв/Бібліотека № 2 для дітей
Літературний фрірайд «Різдво по європейськи»05.01.202113.00 год.Управління культури і мистецтв/Бібліотека № 5 для дітей
Різдвяні онлайн – історії «Свята починаються! Мрії збуваються!»  05.01.202114.00 год.Управління культури і мистецтв/Бібліотека № 2 для дорослих
Літературна містерія: «Колядують зорі на Різдво Христове»05.01.202114.00 год.Управління культури і мистецтв/Бібліотека № 7 для дорослих
Народознавча година «Разом ся згуртуймо та заколядуймо»  06.01.202113.00 год.Управління культури і мистецтв/Бібліотека № 4 для дорослих
Година духовності «Ісус народився- світ звеселився»06.01.202113.00 год.Управління культури і мистецтв/        Бібліотека-філія с.Вертелка
Презентація різдвяної інсталяції «Фантазія різдвяних малюнків-візерунків».06.01.202112.00 год.Управління культури і мистецтв/Бібліотека № 5 для дорослих
Різдвяні концертні виступи місцевих колективів (МДО «Оркестра Волі», військовий духовий оркестр)09-10.01.202113.00 год.Управління культури і мистецтв/Театральний майдан
Різдвяний конкурс колядок, щедрівок «Різдво у рідному селі»09.01.202115.00 год.Управління культури і мистецтв/Бібліотека-філія с.Курівці
Народознавчий калейдоскоп «Від Різдва до Меланки звучать щедрівки та колядки»   11.01.202112.00 год.Управління культури і мистецтв/Бібліотека № 8 для дорослих
Година рукоділля «Зима малює візерунки» – виготовлення різдвяних листівок.12.01.202114.00 год.Управління культури і мистецтв/Бібліотека № 5 для дорослих
Народознавча онлайн – година “Ярмарок різдвяних звичаїв” 12.01.202113.30 год.Управління культури і мистецтв/Бібліотека № 2 для дорослих
Огляд-мандрівка “Світло Різдвяної зірки”12.01.202114.00 год.Управління культури і мистецтв/Бібліотека № 3 для дітей
Нагородження переможців конкурсів «Різдвяне диво» та «Феєрія новорічного міста».15.01.202114.00 год.Управління культури і мистецтв/Український Дім
«Свято Водохреща». Освячення води.19.01.202112.00 год.Управління культури і мистецтв/Парк Т.Шевченка

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