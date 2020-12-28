Тернопіль новорічний. Афіша подій на січень

Управління культури і мистецтв Тернопільської міської ради підготувало на січень 2021 року низку урочистих і святкових заходів. Про це повідомили у пресслужбі міськради.

Детальний план подій у січні в Тернополі:

Зміст заходу Дата і час проведення Відповідальні виконавці/місце проведення «Відеоконфеті 2020-2021» Новорічна відеопрограма 01.01.202122.00 год. Управління культури і мистецтв/Театральний майдан Віче за участі громадськості краю, панахида та покладання квітів до пам’ятника провідника ОУН Степана Бандери з нагоди 112-ї річниці від дня народження. 01.01.202114.00 год. Управління культури і мистецтв/Парк Т. Шевченка (пам’ятник Степану Бандері) Міський конкурс шопок «Різдвяне диво» 01-20.01.2021 Управління культури і мистецтв/Український Дім Міський конкурс «Феєрія новорічного міста» 01-20.01.2021 Управління культури і мистецтв/Український Дім Мультимедійна презентація «Свята приходять у дім» 04.01.202110.00 год. Управління культури і мистецтв/Центральна міська бібліотека Святкова онлайн – виставка – подорож «У Новий Рік – з новими книжками» 04.01.202112.00 год. Управління культури і мистецтв/Бібліотека № 2 для дорослих Етнорозвідка«Добрий дух – дідух» 05.01.202115.00 год. Управління культури і мистецтв/Бібліотека № 4 для дітей Онлайн майстер-клас «Час Різдвяних див» 05.01.202112.00 год. Управління культури і мистецтв/Бібліотека № 2 для дітей Літературний фрірайд «Різдво по європейськи» 05.01.202113.00 год. Управління культури і мистецтв/Бібліотека № 5 для дітей Різдвяні онлайн – історії «Свята починаються! Мрії збуваються!» 05.01.202114.00 год. Управління культури і мистецтв/Бібліотека № 2 для дорослих Літературна містерія: «Колядують зорі на Різдво Христове» 05.01.202114.00 год. Управління культури і мистецтв/Бібліотека № 7 для дорослих Народознавча година «Разом ся згуртуймо та заколядуймо» 06.01.202113.00 год. Управління культури і мистецтв/Бібліотека № 4 для дорослих Година духовності «Ісус народився- світ звеселився» 06.01.202113.00 год. Управління культури і мистецтв/ Бібліотека-філія с.Вертелка Презентація різдвяної інсталяції «Фантазія різдвяних малюнків-візерунків». 06.01.202112.00 год. Управління культури і мистецтв/Бібліотека № 5 для дорослих Різдвяні концертні виступи місцевих колективів (МДО «Оркестра Волі», військовий духовий оркестр) 09-10.01.202113.00 год. Управління культури і мистецтв/Театральний майдан Різдвяний конкурс колядок, щедрівок «Різдво у рідному селі» 09.01.202115.00 год. Управління культури і мистецтв/Бібліотека-філія с.Курівці Народознавчий калейдоскоп «Від Різдва до Меланки звучать щедрівки та колядки» 11.01.202112.00 год. Управління культури і мистецтв/Бібліотека № 8 для дорослих Година рукоділля «Зима малює візерунки» – виготовлення різдвяних листівок. 12.01.202114.00 год. Управління культури і мистецтв/Бібліотека № 5 для дорослих Народознавча онлайн – година “Ярмарок різдвяних звичаїв” 12.01.202113.30 год. Управління культури і мистецтв/Бібліотека № 2 для дорослих Огляд-мандрівка “Світло Різдвяної зірки” 12.01.202114.00 год. Управління культури і мистецтв/Бібліотека № 3 для дітей Нагородження переможців конкурсів «Різдвяне диво» та «Феєрія новорічного міста». 15.01.202114.00 год. Управління культури і мистецтв/Український Дім «Свято Водохреща». Освячення води. 19.01.202112.00 год. Управління культури і мистецтв/Парк Т.Шевченка