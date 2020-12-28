На Тернопільщині незаконно звільненого працівника поновлено на підприємстві

Звільнення працівників з займаної посади у зв’язку із скороченням штату часто відбуваються з порушень вимог трудового законодавства. Як діяти, коли таке звільнення не відповідає правовим нормам?

З таким запитанням до місцевого центру звернувся громадянин Д. Оскільки, у 2017 році його було прийнято на посаду слюсаря з експлуатації та ремонту газового обладнання, пізніше переведено на посаду контролера газового господарства. У квітні 2020 року його було звільнено з роботи у зв’язку із скороченням штату на підставі п.1 ст. 40 КЗпП України, надавши переважне право на залишення на роботі працівникам, які працювали на даному підприємстві менше часу і відповідно не мають такої ж кваліфікації та стажу роботи.

Спільно з адвокатом Петром Корфом, якому було доручено надання БВПД, вирішено підготувати позовну заяву про визнання звільнення з роботи не законним, скасування наказу про звільнення, поновлення в займаній посаді, стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу.

Рішенням Кременецького районного суду по справі №601/1271/20 від 23.11.2020 року пана Д. поновлено на роботі та стягнуто 35,6 тис. заробітної плати за час вимушеного прогулу.

Коментує адвокат Петро Корф: «При скороченні штату на підприємстві, де ви працюєте роботодавець обовязково повинен дотриматись чіткої процедури.

Перш за все, якщо на підприємстві є профспілка, роботодавець не пізніше ніж за три місяці до звільнень повинен її повідомити та видати наказ про скорочення.

По друге, не пізніше ніж за два місяці попередити працівників про майбутнє вивільнення, та у разі наявних вакансій запропонувати їх.

По третє, отримати згоду профспілки на звільнення працівників.

По четверте, у встановлений строк, і якщо процедура дотримана, видати наказ, внести запис до трудової книжки та видати її, провести повний розрахунок з працівником.

Також, при вивільненні працівників у випадках змін в організації виробництва і праці власником або уповноважений ним орган обов’язково враховується обмеження щодо звільнення окремих категорій працівників та переважне право на залишення на роботі, передбачене законодавством.