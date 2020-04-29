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Афіша Тернополя 

Тернопільські студенти започаткували карантинний мистецький конкурс «Art Fiesta»

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Команда ініціативних студентів Тернопільського національного медичного університету (Shumael Zyan, Anna-Maria Koval, Denis Sunten) започаткувала карантинний мистецький конкурс «Art Fiesta». Включно до 16 травня 2020 року вони прийматимуть від всіх бажаючих арт-роботи. У зв’язку з ситуацією з пандемією конкурс відбудеться в онлайн режимі.

Студенти ТНМУ будуть вибирати кращі малюнки, вподобаючи пости та ділячись художніми творами в соціальній мережі Instagram.

Це унікальна можливість показати свій внутрішній світ на папері  і продемонструвати його широкій аудиторії.

Окрім того, це шанс надихнути інших на творчість, додати впевненості та радості, спонукати їх відчувати, любити, насолоджуватися!

Для цього треба зробити декілька простих кроків:

  1. Намалювати авторський ескіз чи малюнок.

Можливі формати:

А3(Пейзажі)

А4(Портрети, ескізи)

  1. Заповнити гул-форму: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXxWTJorM4yzZSHn0JYGwdEaeToGsstEKyPvRlLLzRVamTMw/viewform
  2. Прикріпити малюнок до гул-форми.
  3. Підписатися на Інстаграм сторінку @tnmu_art_gallery
  4. Стежити за новинами.

Дедлайн: 16 травня 2020

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