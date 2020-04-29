16:30 | 29.04.2020
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У п’яти районах області поміняли керівників поліції

Irena 0 Views Прокоментуй!

У п’яти відділах та відділеннях поліції області призначено нових керівників.

Відтак, посаду очільника Тернопільського відділу поліції обійняв підполковник поліції Сергій Осадця, а підполковник поліції Андрій Купчак очолив Теребовлянський відділ поліції ГУНП в Тернопільській області.

Керівником Підволочиського відділу поліції призначений полковник поліції Сергій Гаврилюк, Бучацького відділення поліції – підполковник поліції Олег Гудак, а поліцію Гусятина очолив підполковник поліції Ярослав Побуринний.

Новопризначені начальники територіальних підрозділів приступили до виконання своїх службових обов’язків.

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