Як Тернопільщиною їздив мандрівний Гуртобус

У неділю, 25 серпня, площа Героїв Євромайдану в Чорткові перетворилася на культурний простір для творчості. Сюди завітав мандрівний Гуртобус, який привіз мешканцям міста пізнавальні майстер-класи, креативні виставки, покази документальних фільмів та бібліотеку просто неба. По-іншому він ще називається Community Culture Bus. Це проєкт, який створив Фонд ІЗОЛЯЦІЯ у співпраці з Посольством США у Києві.

Найбільше зацікавлених було біля локації майстер-класу з шовкографії. Всім охочим розповідали про технологію трафаретного друку, навіть більше, кожен міг спробувати створити картинку власноруч на листівці чи на футболці.

Наймолодші гості Гуртобуса, разом з організаторами, охоче створювали різноманітні ілюстрації, які згодом будуть використані у розробці Міської Книги.