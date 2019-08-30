Як Тернопільщиною їздив мандрівний Гуртобус
У неділю, 25 серпня, площа Героїв Євромайдану в Чорткові перетворилася на культурний простір для творчості. Сюди завітав мандрівний Гуртобус, який привіз мешканцям міста пізнавальні майстер-класи, креативні виставки, покази документальних фільмів та бібліотеку просто неба. По-іншому він ще називається Community Culture Bus. Це проєкт, який створив Фонд ІЗОЛЯЦІЯ у співпраці з Посольством США у Києві.
Найбільше зацікавлених було біля локації майстер-класу з шовкографії. Всім охочим розповідали про технологію трафаретного друку, навіть більше, кожен міг спробувати створити картинку власноруч на листівці чи на футболці.
Наймолодші гості Гуртобуса, разом з організаторами, охоче створювали різноманітні ілюстрації, які згодом будуть використані у розробці Міської Книги.
Для поціновувачів мистецтва, в мобільній галереї «Білий куб» діяла міні-виставка. Відвідувачі могли самостійно розмістити речі із повсякденного життя, які можна назвати неочевидними творами мистецтва.
Щоб помилуватися експонатами «ЖКГ-арту» організатори завітали в Дошкільний навчальний заклад №6 «Чебурашка», де представлене велике розмаїття лебедів із шин, саморобних стільців із пеньків та казкових персонажів вирізаних із дерева.
Любителі документального кіно могли прослухати лекцію відомого українського режисера Андрія Литвиненка про те, як самостійно зняти фільм. А ввечері на всіх чекав спільний перегляд документальної стрічки, яка отримала головний приз студентського журі на Міжнародному фестивалі документального кіно про права людини Docudays UA – «Заповідник Асканія».
Та безумовною “фішкою” заходу став борщ, який був приготовлений за таємним місцевим рецептом. Декілька годин поспіль начальниця відділу туризму Чортківської міської ради Оксана Свистун трудилася та варила страву. Всіх таємниць та секретів господиня звісно не розкриває, знаємо лише те, що борщ приготовлений за рецептом бабусі Оксани Адамівни. За відгуками гостей та проханнями добавки зрозуміло одне – страва вдалася на славу.